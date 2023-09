Frecce tricolori Il magico sorvolo nei cent’anni dell’Aeronautica

di Elena Capilupi

Enorme tricolore disegnato nella mattina di lunedì nel cielo di Milano dalle Frecce dell’Aeronautica. I nove “Aermacchi MB-339“ della Pattuglia acrobatica nazionale hanno sorvolato Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia per poi attraversare la città: dal Duomo alla Stazione Centrale, da Porta Venezia a piazza Repubblica, da Porta Nuova a Brera. "L’Aeronautica è la rappresentazione dell’ardimento e della capacità di affrontare l’ignoto. Ma anche la rappresentazione della capacità delle forze armate di essere sempre presenti nei momenti di bisogno", ha sottolinato il governatore Attilio Fontana. Il volo è uno degli eventi organizzati con il Consiglio regionale per il centenario dell’Aeronautica. "Le Frecce Tricolori sono l’espressione di quella professionalità, tecnologia e capacità, che contraddistinguono l’Italia nel mondo. Questo è un anno in cui abbiamo chiesto un grande sforzo ai nostri piloti, saranno realizzati 32 sorvoli e ben 21 manifestazioni aeree in tutta l’Italia", ha concluso il Generale di squadra aerea Francesco Vestito, comandante della 1a Regione aerea.