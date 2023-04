Via Arquà, auto urta una bici in contromano: il ciclista scende e accoltella due fratelli

Milano, 2 aprile 2023 – L'incidente stradale tra un'auto e una bicicletta. Il conducente e il passeggero che scendono dalla macchina e iniziano a discutere con il ciclista. Poi i fendenti sferrati con un taglierino e la fuga in bici.

L'aggressione è andata in scena qualche minuto dopo le 15 davanti al civico 10 di via Arquà, in zona via Padova: i due feriti, fratelli egiziani di 39 e 41 anni, sono stati trasportati rispettivamente in codice rosso al Niguarda per una coltellata all'addome e in giallo al Fatebenefratelli per una ferita meno grave; nessuno dei due dovrebbe essere in pericolo di vita. Il ciclista che li ha colpiti, anche lui egiziano, è scappato, ma gli agenti delle Volanti sarebbero già sulle sue tracce.

La dinamica

Stando a quanto ricostruito finora, anche con l'aiuto di alcuni testimoni, tutto è nato da uno scontro tra un'Alfa 159 station wagon con i due fratelli a bordo e la bicicletta di un ragazzo, che sembra andasse contromano. Il conducente della macchina ha parcheggiato davanti a un passo carraio ed è sceso insieme al fratello.

L'aggressione

Ne è nata una discussione legata all'incidente, e a un certo punto il ciclista ha tirato fuori uno spray al peperoncino e il cutter con cui ha colpito gli altri due, per poi risalire in sella alla sua bici e scappare verso via Palmanova. Subito dopo, sono arrivati i sanitari di Areu, che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati in ospedale. Ora gli investigatori della polizia stanno cercando l'accoltellatore; sul posto anche la Scientifica per i rilievi.