Franco Lucente ai Trasporti: le criticità ci sono, le idee pure

"Mi muoverò per garantire un servizio efficace ed efficiente, affidabile, capillare e pulito abbattendo le attuali barrieri strutturali, organizzative ed economiche. Le criticità ci sono e sono chiare ma le idee e i progetti per affrontarle non mancano". Sono queste le prime parole di Franco Lucente da assessore regionale a Trasporti e Mobilità sostenibile, deleghe non facili se si considera lo stato del servizio ferroviario regionale. Già capogruppo di Fratelli d’Italia e due volte sindaco di Tribiano, è alla sua prima esperienza da assessore regionale.