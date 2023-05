Fra abusivi e apparecchiature cinesi

La Sicpre da anni è impegnata a sensibilizzare i pazienti sui rischi legati a trattamenti inadeguati eseguiti da persone non preparate. Gli specialisti del laser per cancellare il tatuaggio sono chirurghi plastici e dermatologi. "Il laser è di classe 4 e per legge di stretta pertinenza medica. La preparazione è importante perché, usato male, può provocare danni e cicatrici e solo il medico può gestire eventuali complicanze" puntualizza Matteo Tretti Clementoni, chirurgo plastico e direttore medico di Laserplast.

Il problema non è solo contrastare l’esercizio abusivo della professione, ma anche e soprattutto la tutela dell’incolumità del paziente.

E in questo mondo, purtroppo, come in generale nel settore chirurgia estetica, gli “abusivi“ e gli improvvisati sono troppi. E molto, molto pericolosi.

"Un laser professionale per uso medico costa dai 150mila a 170mila euro – precisa il professor Tretti Clementoni –. Sul mercato però esistono laser di fabbricazione cinese da 15mila euro che non offrono alcuna garanzia di sicurezza sull’emissione di energia".

A.L.