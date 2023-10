Foto di donne per dire basta al tumore al seno a Baranzate (con la prevenzione)

Torna nel mese della prevenzione, la mostra fotografica "Da quanto non lo fai?". Sarà esposta oggi e domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, nelle sala espositiva, ex chiesetta, di via Nazario Sauro a Baranzate. Sono 50 scatti in bianco e nero esposti in cornice, oltre a donne comuni, anche volti noti di attrici e sportive. L’idea nasce da una semplice domanda: "Quali donne possono essere colpite dal tumore al seno?". La risposta è molto semplice: tutte. Non ci sono differenze di età, religione, cultura, razziali o di professione. E allora via alle fotografie. La hostess, la casalinga, la studentessa, la pensionata, l’atleta, il medico, la negoziante, la ballerina, la pittrice, la scrittrice... e tante altre professioni. "Sono presenti anche una decina di fotografie con donne che si coprono il seno, mostrando la cicatrice dell’operazione. Sono appositamente stampate a colori, come segno di positività e speranza", spiega l’autore degli scatti, Davide Falco. La finalità dell’evento è la sensibilizzazione e informazione attraverso il linguaggio artistico al tema tumore al seno. Il progetto "Da quanto non lo fai?" ha volutamente utilizzato una domanda provocatoria al fine di domandare e far pensare alle donne da quanto tempo non si sottopongono a un esame preventivo o di controllo, indispensabile, dopo i 30 anni al fine della prevenzione.

Messaggio importante di solidarietà, integrazione sociale, attenzione e valorizzazione della figura femminile. Nella mostra anche volti noti: Elisa Di Eusanio e Silvia Mazzieri, la squadra della nazionale femminile sorde di pallavolo, poi Veronica Perseo, Laura Locatelli, Michela Andreozzi, Francesca Fogar, Alessandra Ierse e Sofia Goggia. La mostra è organizzata da Dietro la notizia, Mondodisabile.it. L’inaugurazione oggi alle 16 in presenza del sindaco di Baranzate Luca Elia e dell’assessore alle politiche sociali Zoe Bevilacqua.