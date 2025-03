Forze dell’ordine, stellette in rosa. In Comune maggioranza femminile

Sei dipendenti su dieci in municipio sono donne. Nella Giunta comunale quattro le donne su otto assessori: Maria Rita Vergani, Alessandra Borghetti, Emiliana Brognoli e Valentina Giro. Solo in consiglio comunale le donne sono ancora poche, 4 su 24 eletti: Yasmine Bale, Elisa Casati, Clelia La Palomenta e Monica Varasi. In ‘rosa’ tutti i vertici delle forze dell’ordine in città. In occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra oggi, l’amministrazione comunale di Rho ha deciso di dedicare un numero speciale del periodico comunale alle donne e al loro impegno quotidiano nella macchina amministrativa e in altri settori della vita cittadina.

L’idea di questo numero speciale è stata della vicesindaco e assessore alla comunicazione, Maria Rita Vergani e dell’assessora alle pari opportunità, Alessandra Borghetti. Il periodico ha preso forma nelle scorse settimane, tra scatti fotografici e interviste realizzate dall’ufficio stampa del Comune, Angela Grassi, a 4 donne che in città rivestono un ruolo importante: Carmela Perrone dal novembre scorso primo dirigente al commissariato della Polizia di Stato di Rho-Pero; il tenente colonnello Emanuela Rocca, a capo del Gruppo carabinieri di Rho; il maggiore Daniela Nuzzo, alla guida della Compagnia carabinieri di Rho; il capitano Maria Francesca Lattarulo che comanda la Guardia di finanza di via dei Martiri; l’ispettore superiore di Polizia Emanuela Lupi, che coordina la Polizia ferroviaria di piazza Libertà. "L’8 marzo si ricordano i diritti di metà della popolazione mondiale, spesso calpestati, irrisi, dimenticati. Diritti in cui noi crediamo fortemente e che teniamo a ribadire non solo in occasione di questa ricorrenza – dichiara il sindaco, Andrea Orlandi –. Rho vanta donne ai vertici delle forze dell’ordine, donne imprenditrici e manager, donne che brillano nei campi più vari, dallo sport alla musica. Donne che per natura affrontano ogni cosa con senso del dovere e creatività, ma anche ricavando spazi per loro stesse e per i loro affetti. L’edizione speciale del nostro periodico comunale vuole essere un omaggio alle donne che a Rho vivono o lavorano. A tutte, non solo a quante sono in qualche modo in vista. Penso a tantissime insegnanti, dottoresse, infermiere, ricercatrici, educatrici. Alle volontarie impegnate in vari ambiti. A musiciste, sportive, attrici. A tutte coloro che, dentro le mura domestiche, svolgono una fondamentale funzione di coesione familiare e sociale".