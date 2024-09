Caro vita anche a scuola. Fondazione Libellula distribuisce 150 kit scolastici a famiglie fragili

Milano, 13 settembre 2024 – Non è un momento facile per le famiglie milanesi. Alle condizioni di vita in netto peggioramento a causa del carovita, dell’inflazione e dell’aumento del costo di mutui e affitti, si aggiunge anche l’aumento delle spese relative all’anno scolastico: come certificato dai dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, si è registrato un incremento medio del 6,6% dei prezzi rispetto allo scorso anno. Alla spesa per il corredo scolastico, che si avvicina ai 650 euro per ogni alunno, va sommato il costo dei libri di testo, con una media di quasi 600 euro (+18%) rispetto all’anno precedente.

Una mano tesa verso chi non ce la fa è arrivata in questi giorni da Fondazione Libellula, primo network di aziende unite contro la violenza sulle donne, che ha l'obiettivo di promuovere cultura contro la discriminazione di genere. In questi la Fondazione ha distribuito, presso il suo Spazio Libellula di Milano, più di 150 kit scolastici a bambine, bambini e adolescenti le cui famiglie sono in condizioni di vulnerabilità e povertà.

“Si parla di caro scuola solo all’inizio dell’anno scolastico, ma è importante ricordarci che le famiglie in condizioni di povertà lo sono tutto l’anno e che il materiale scolastico è una necessità costante – ha dichiarato Debora Moretti, Presidente di Fondazione Libellula – Con la speranza di aiutare sempre più persone a sentirsi incluse nel sistema scolastico e a entrare a far parte attivamente del tessuto sociale senza alcuna distinzione e discriminazione, abbiamo preparato questi kit tenendo conto delle differenti classi che possono frequentare i bambini e le bambine. Il materiale scolastico offerto ai nuclei famigliari in difficoltà è differenziato per fasce d’età, ma non per genere: una scelta che portiamo avanti per favorire l’inclusione e la parità di genere sin dall’infanzia attraverso piccoli gesti concreti, che possano aiutare bimbe e bimbi a continuare il loro percorso verso il futuro che sognano”.

Lo Spazio Libellula è impegnato nel cambiamento culturale attraverso laboratori ludico-didattici per bambine e bambini, percorsi di sostegno per genitori, gruppi di empowerment per persone adulte e uno sportello d’ascolto per intercettare la violenza di genere prima che possa assumere le sue forme più gravi.