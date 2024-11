Fondazione Ieo-Monzino, in una notte donati 415mila euro: “Un risultato straordinario per la ricerca” Durante il Christmas Gala a Milano all’incanto accessori di moda e arredo, opere d'arte, gioielli, esperienze di soggiorno e cimeli da collezione legati allo sport. Quanto raccolto servirà per la lotta al tumore e alle malattie cardiovascolari