Fondartigianato, duemila progetti e 25mila lavoratori sostenuti

Dodicimila progetti di varia natura in 6 anni, quasi 116 milioni di euro di contributi finanziati a più di 20mila aziende interessando oltre 110 mila lavoratori. Nella sola Lombardia i progetti sono stati oltre duemila con più di 26 milioni di contributi, oltre 3000 aziende coinvolte e quasi 25 mila lavoratori interessati. Questi sono solo alcuni dei numeri dell’attività di Fondartigianato che oggi dibatte a Milano sul futuro della formazione e dei fondi interprofessionali alla luce delle nuove sfide che attendono la Lombardia. "La formazione acquista un ruolo centrale per apprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie – spiega Fondartigianato –. È necessario investigare le relazioni tra le innovazioni di processo e di prodotto, organizzative e condizioni di lavoro. Si stima che in pochi anni si perderanno milioni di posti di lavoro a fronte però della creazione di

almeno altrettanti nuovi posti, strutturati secondo una divisione del lavoro tra lavoratori, macchine e software".