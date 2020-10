A Milano, in piazza Castello, è tempo di Flor: fiori e piante protagoniste della due giorni dedicata alla natura, al giardinaggio e al vivere green.

In un 2020 che ha visto la cancellazione di quasi tutti gli eventi floreali italiani, la città vivrà un week-end all’insegna del verde, nel rispetto delle misure anti Covid. Sabato e domenica, dalle 9 alle 19, la prima edizione milanese di Flor, mostra-mercato florovivaistica che da oltre quindici anni colora il centro di Torino e che è diventata, nel tempo, tra i principali appuntamenti italiani per gli appassionati.

All’evento - gratuito per il pubblico - parteciperanno oltre 50 florovivaisti provenienti da tutta Italia, fra i quali molti vivaisti milanesi e lombardi, che proporranno le proprie eccellenze: dalle piante succulente a quelle carnivore fino alle orchidee per le quali la Lombardia è regina indiscussa. Spazio all’oggettistica per il giardinaggio, decorazioni e spezie. Flor Milano si svolgerà all’aperto e sarà garantito un ampio distanziamento tra un banco e l’altro anti-assembramento. "Abbiamo deciso di portare Flor a Milano per venire incontro alle numerose richieste dei florovivaisti lombardi, che durante quest’anno così drammatico non hanno avuto occasioni per incontrare in piazza il proprio pubblico di affezionati e green lovers", spiega Giustino Ballato, organizzatore e presidente di Orticola Piemonte.