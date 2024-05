Flash mob “A passo di danza“: "Uniti per dire no alla violenza"

Contro la violenza, per la cultura del vero amore, della solidarietà e della collaborazione, “A passo di danza“. La coreografia era stata inviata nei giorni scorsi, con un tam tam social: "Preparatevi a ballare". L’esibizione ieri pomeriggio, nel corso della manifestazione “Inzagood fest“ sul lungonaviglio: in scena le volontarie e gli amici dell’associazione culturale Mariposa, associazione di Inzago che da molti anni promuove la cultura del rispetto di genere e del contrasto a qualsiasi forma di violenza, appoggiando naturalmente l’attività della Rete antiviolenza Viola. Una parentesi di spensieratezza e ballo, alle note immortali di “Stand by me“. "L’abbiamo scelta – spiega Gabriella Molina, referente di Mariposa da oltre 15 anni – perché sintetizza bene il messaggio che vogliamo lanciare a tante donne che hanno bisogno di qualcuno che “stia con loro“. Non siete sole. La violenza di genere non è un problema delle donne, ma di tutti. E a tutti vogliamo dire non voltatevi, non chiudete gli occhi, prestate attenzione". Allo stand di Mariposa, per tutto il pomeriggio, materiale illustrativo, numeri utili e un piccolo ‘decalogo’ "su quei segnali, a volte ignorati, che possano significare pericolo".