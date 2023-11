Finita la ciclabile che collega la Bergamella al Parco Adriano

Sono conclusi i lavori della ciclabile della Bergamella. "È uno degli interventi più importanti che abbiamo realizzato nell’ambito della mobilità sostenibile", commenta l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda (nella foto). Il collegamento per le due ruote, attraverso il parco urbano della Bergamella, porta fino al Parco Adriano di Milano. "Come sempre i detrattori non sono mancati ma oggi, a distanza di molti mesi, dopo aver completato gli arredi con piante, panchine e illuminazione, il risultato è spettacolare - continua Lamiranda -. La ciclovia è utilizzata tantissimo da runner, famiglie, anziani a passeggio e ciclisti". Tra le opere di mobilità dolce in cantiere, c’è il tratto di collegamento da via Manin verso la ciclabile della Martesana. "In questo modo, prenderà sempre più forma la rete delle linee che caratterizzano la Bicipolitana di Sesto San Giovanni", che già oggi unisce il Restellone al Rondò passando per viale Gramsci.

La.La.