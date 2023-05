Finale di Champions Inter-Manchester City, da oggi via alla lotteria dei biglietti: la guida per provarci

Milano – La prima tappa della corsa per avere un biglietto della finale di Champions tra Inter e Manchester City del prossimo 10 giugno inizia oggi pomeriggio lunedì 22 maggio a partire dalle 17. Da quest’ora infatti gli abbonati nerazzurri e i soci Inter Club potranno accedere sul sito Inter.it e collegarsi alla pagina dedicata alla richiesta di biglietti. Le richieste potranno essere effettuate fino alle ore 8 di mercoledì 24 maggio.

Il codice di accesso

Dopo essere riusciti a collegarsi alla pagina del sito dell’Inter dedicata alla finale ed aver registrato i propri dati, la società invierà una mail con il codice d’accesso univoco da utilizzare poi sul sito dell’Uefa per ottenere il tagliando che permetterà di assistere alla gara di Istanbul. La società nerazzurra ha tenuto a sottolineare che l’ottenimento del codice non garantisce automaticamente anche l’acquisto del biglietto.

Chi ha diritto

Hanno diritto a ottenere il codice circa 37.000 abbonati “privati” alla stagione 22-23, i quali dovranno usare il numero di tessera SiamoNoi sul quale è caricato l’abbonamento; circa 50.000 soci Inter Club, tesserati alle ultime 3 stagioni consecutive (dal 20-21 al 22-23), i quali dovranno usare il numero di tessera Inter Club della stagione 22-23.

Voli charter

Nella fase di inserimento della richiesta si potrà scegliere per il solo biglietto oppure per una soluzione che preveda anche il volo charter e i transfer per stadio-aeroporto, disponibile in quantità limitata.

Premiata di fedeltà

In caso – molto probabile – che le richieste superino le disponibilità la scelta del club è quella di premiare la fedeltà. “Ad esempio – spiega la società – un abbonato da 8 stagioni sarà privilegiato rispetto ad un abbonato da 2 stagioni”.

Canali non ufficiali

L’Inter spiega infine che “Acquistare biglietti al di fuori dell’unico canale autorizzato, ovvero siti web non ufficiali, rivendite online, agenzie non autorizzate, etc. costituisce un forte rischio di non poter accedere alla partita e perdere l’importo versato”.