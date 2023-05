Fidanzati aggrediti e rapinati all’uscita da una discoteca a Milano

Milano, 22 maggio 2023 – Fidanzati aggrediti e rapinati oggi all'alba all'uscita dalla discoteca Tocqueville in zona corso Como.

La ragazza

Erano le 6 quando i due hanno lasciato il locale. La prima a essere presa di mira è stata la ragazza, studentessa ventenne, che è stata avvicinata da un'altra giovane la quale l'ha colpita al sopracciglio con un oggetto contundente per poi strapparle via la borsa.

Il fidanzato

A quel punto il fidanzato della vittima si è lanciato all'inseguimento della ragazza, perdendola però di vista e imbattendosi in un gruppo di nordafricani che in un primo momento gli hanno indicato la via di fuga della rapinatrice ma poi gli hanno spruzzato spray al peperoncino riuscendo a rubargli il cellulare.

L’ospedale

Ai due fidanzati non è rimasto altro da fare che chiamare le forze dell'ordine. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza dei ragazzi e che ora stanno indagando sull'accaduto. I due sono poi stati accompagnati dal 118 al Fatebenefratelli in codice verde.