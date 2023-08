Festival della letteratura Spazio a poeti e architetti

Festivaletteratura 2023 ha scoperto le carte: il programma completo delle giornate dal 6 al 10 settembre è stato messo on line e stampato nei giorni scorsi. Rispetto a un primo elenco di presenze la manifestazione si è arricchita di nuovi importanti personaggi. All’edizione numero 27 sono attesi oltre 300 protagonisti della scrittura e della cultura. Una quarantina di nuovi nomi si somma al primo gruppo di invitati. Ne fanno parte i poeti Valerio Magrelli e Claudia Rankine. E poi c’è il romanziere inglese Jonathan Coe, assieme ai colleghi Julya Rabinovich, Stefania Bertola, Gian Marco Griffi e Dario Ferrari. A Mantova ci saranno anche la giornalista Tonia Mastrobuoni e i filosofi Umberto Galimberti e Giorgia Serughetti. Nella miglior tradizione del festival, che ama le contaminazioni non solo letterarie, tra i partecipanti dell’ultim’ora figurano gli architetti Mario Cucinella e Samia Henni. Sul palco e a disposizione del pubblico dei lettori ci sarà anche il cantautore Brunori Sas. I temi del Festival sono molteplici: si andrà dalla celebrazione delle grandi scrittrici italiane degli ultimi due secoli, al centenario di Italo Calvino, alla celebrazione dei geni del Romanticismo tedesco. Tra le commemorazioni, anche un reading mazziniano di Giancarlo De Cataldo, nell’ossario dei caduti della battaglia risorgimentale di Solferino. In tema di guerra, ma molto più contemporanea, non potevano mancare alcune presenze dall’Est Europa, come la polacca Olga Tokarczuk, Premio Nobel per la letteratura, e “vicina di casa“ suo malgrado del conflitto in Ucraina, o la scrittrice croata Ivana Bodrozic, testimone della diaspora balcanica.

Tommaso Papa