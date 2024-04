Festival del cibo di strada tra cucina e musica

Torna a Limito il Festival del cibo di strada da tutto il mondo, sei giorni di festa per San Giorgio fra cucine itineranti, musica e sport. Attesi in migliaia da tutta la Lombardia. "Ogni anno il quartiere ci stupisce sempre di più con una serie di iniziative e proposte di grande attrattiva - spiega la sindaca di Pioltello, Ivonne Cosciotti -. Il connubio tra intrattenimento e street food dà vita alla prima grande kermesse di primavera e apre le danze a tutta una serie di altri eventi in programma nei prossimi mesi". L’avvio martedì con la messa in piazza Don Milani, sull’altare, gli ex parroci, come sempre il cartellone sarà ricco di eventi per tutti, quest’anno con alcune novità tra le quali il ritorno del motor show con spettacolari acrobazie su due ruote e il cabaret in compagnia dei comici di Zelig. Protagonista indiscussa, la musica: dal ballo liscio con la Marilena Band alla "silent disco" apprezzata dai più giovani, la baby dance e l’attesissimo concerto dei Funky Machine che con il loro repertorio anni ’70, ’80, ’90 fanno ballare una folla scatenata nel cuore del rione.

E poi animazione per tutti: schiuma party, calcio balilla umano, biliardino, gioco dell’oca gigante, concorso di pittura, bancarelle di hobbisti e associazioni cittadine, la Fanfara dei Bersaglieri ciclisti di Roccafranca, sfilata di auto e moto d’epoca. Senza dimenticare i più piccoli per i quali ci saranno laboratori creativi, giostre, gonfiabili e animazione grazie anche alla presenza dei volontari di Protezione civile. Spazio anche allo sport: è alla terza edizione la "Stralimito", corsa non competitiva per le vie del quartiere aperta a tutti. "Siamo ormai molto vicini all’inizio - dice Paola Ghiringhelli, assessora al Commercio e agli Eventi - una tradizione che nel tempo da Limito si è estesa a tutta la città, oltrepassando i confini di Pioltello. Lo scorso anno abbiamo registrato migliaia e migliaia di presenze. Un successo che cresce grazie alla collaborazione con il Comitato organizzatore che si è rinsaldata nel tempo unendo forze, idee, risorse e passione. Contiamo sempre su una maggiore partecipazione, quest’anno vorremmo davvero regalare alla cittadinanza sei giorni di allegria e leggerezza, una pausa dallo stress di tutti i giorni". Barbara Calderola