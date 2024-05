Festival del cammino. A piedi si scopre di più

Laboratori, presentazioni di libri, racconti di "Ragazze in Gamba" e testimonianze nel Festival del Social Walking, il primo festival dedicato ai cammini della città di Milano per creare una cultura del cammino e del viaggio a piedi come strumento di scoperta, di approfondimento del territorio e di riflessione su alcune tematiche ambientali. Oggi e domani alla Cascina del Parco Nord si parlerà di turismo responsabile in Italia e all’estero e si conosceranno le esperienze di chi ha fatto del cammino uno stile di vita. Si parte alle 09.30 con un’escursione naturalistica diurna per stimolare i cinque sensi alla fine di ogni chilometro. Alle 10 si continua con l’orienteering, attività ideale per entrare in contatto con la natura in modo formativo, pratico ed educativo, imparando a perdersi per conoscere lo spazio che ci circonda e gli strumenti per esplorarlo. Alle 10.30 visita con audioguida attraverso le voci, le storie, i racconti del polmone verde accompagnati dai Volontari Arancioni del Parco. Oggi e domani, dalle 14.30 alle 18,i bambini dai 6 ai 12 anni potranno giocare e andare alla scoperta della biodiversità del regno vegetale e animale con il Memory botanico, per imparare a riconoscere le piante del Parco Nord, e con il Frottage, per creare coloratissime composizioni vegetali, posizionando i reperti naturali sotto un foglio e colorando il piano con i pastelli a cera. Dalle 14.30 alle 18 oggi e domani si potranno seguire trattamenti shiatsu e corsi di taiso stretching.

Alle 16 un percorso sensoriale farà sentire il parco attraverso i propri sensi e sperimentare cortecce, erba, sassi sotto i propri piedi. Alle 19 ci sarà la performance itinerante di Michele Losi "Just walking", una biografia in cammino, attraverso testi originali e l’ispirazione di grandi scrittori che hanno tracciato vie filosofiche, poetiche e letterarie del camminare. Questa prima giornata si chiude alle 21 escursione notturna alla scoperta dei rapaci. Domenica alle 11 ci sarà una passeggiata con Refugees Welcome sul tema delle migrazioni, mentre alle 13 Silvia Luraschi, ricercatrice, condurrà una passeggiata sensobiografica per esplorare le trasformazioni nelle relazioni tra esseri umani e paesaggio. Gli appuntamenti continuano fino alle 19.