Festa patronale, ultimi appuntamenti. Primo Palio dei rioni: le sfide alle 16

Ultimi appuntamenti oggi per la Festa Patronale che ha il merito di aver rispolverato i giochi di una volta: al centro della giornata il primo Palio dei Rioni. Le sfide prenderanno il via dalle 16 per le vie del centro. In campo i Rioni: Santa Maria Rossa, Centro, Bariana e Quadrifoglio. Si parte con il Tiro alla fune, poi la Corsa coi sacchi, la Gara dell’Abbuffata di Pasta, segue il Torneo di Scopa, gran finale con la Caccia al Tesoro.