Ferragosto a Trezzano: al lago Mezzetta divertimento e rispetto ambientale

Ci sono solo due regole per partecipare al pranzo di Ferragosto al lago Mezzetta: divertirsi condividendo il cibo e rispettare l’ambiente. Un piccolo paradiso: il lago Mezzetta offre spazi verdi e la vista suggestiva sullo specchio d’acqua. La parte del bosco è curata dagli attivissimi volontari di Salvambiente che lo hanno reso uno spazio didattico, con laboratori per bambini in mezzo al verde, e un punto di relax per i visitatori. Il 15 agosto, per il tradizionale pranzo di Ferragosto, i volontari hanno voluto organizzare un’iniziativa un po’ diversa, per non lasciare solo chi non è partito per le vacanze o è già tornato e per sensibilizzare sul rispetto ambientale. La partecipazione è libera è gratuita: ognuno porta qualcosa da condividere con gli altri e le proprie stoviglie lavabili e riutilizzabili. Assolutamente vietato l’usa e getta e la plastica: "Abbiamo acqua potabile – dicono i volontari – non serve portare bottiglie nuove. Meglio borracce da riempire, così non si inquina". Anche le posate e i piatti devono essere riutilizzabili, per non sporcare l’ambiente e, infine, "ognuno si porta a casa i propri rifiuti, quindi meglio non produrli", si legge sul volantino dell’iniziativa. Il pranzo condiviso inizia alle ore 12 con ritrovo all’ingresso del lago Mezzetta, in via Goldoni.F.G.