Un gruppo di guardie zoofile che hanno giurato davanti al Prefetto e vestono i panni dei pubblici ufficiali per i reati contro gli animali e l’ambiente. Ora il Nogez cerca volontari per infoltire i ranghi. E’ la coordinatrice lombarda dell’associazione, la paullese Diana Bertona (foto), a lanciare un appello affinché il gruppo possa crescere col contributo di persone che, pur senza essere delle guardie, fungano da supporto e arricchimento, per il sodalizio, grazie al loro vissuto e alle loro competenze. Alcune figure di affiancamento sono già operative nella sezione lombarda: si tratta di Paola Petralla, esperta in benessere degli animali, Davide Ravera per il reparto fotografia ed ornitologia e Giuseppe Di Bono per i temi relativi alla tutela ambientale. Chi fosse interessato ad arricchire ulteriormente il gruppo può scrivere una mail a lombardia@nogez.it.

Oltre a svolgere attività di controllo e prevenzione dei reati, l’associazione cerca di promuovere, attraverso attività d’informazione e sensibilizzazione, atteggiamenti rispettosi verso gli animali e l’ambiente.

A.Z.