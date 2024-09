Fatale la caduta dalla scala. Batte la testa e muore sul colpo un imprenditore edile di 75 anni

Nuovo tragico incidente sul lavoro in Brianza ieri mattina: a Cesano Maderno è morto Felice Cilio, 75 anni di Cusano Milanino, caduto da una scala da un’altezza di circa 2 metri e mezzo. Cilio era titolare di una ditta unipersonale che da 50 anni si occupa di edilizia: ieri mattina stava lavorando in un cantiere edile di via Geremia Bonomelli, nella frazione di Binzago. Qui alcuni ex capannoni industriali sono in fase di ristrutturazione e riconversione. Felice Cilio si è ripresentato ieri mattina per riprendere il suo lavoro interrotto nel fine settimana.

La dinamica precisa di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia locale di Cesano Maderno. Secondo le prime ricostruzioni il 75enne ha perso l’equilibrio mentre si trova sulla scala ed è caduto malamente, battendo la testa. In quel momento all’interno dell’ex capannone ristrutturato c’era solo un altro lavoratore, un elettricista, che si stava occupando di tutt’altro e si trovava ad alcuni metri di distanza: era girato di spalle e non ha visto quello che stava facendo Cilio, ma ha sentito il tonfo violento, ha mollato tutto ed è accorso. Subito si è reso conto della gravità della situazione e ha chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica del 118, ma anche un mezzo dei vigili del fuoco di Monza e la polizia locale (nella foto). "Ho sentito le prime sirene – racconta un uomo che ha l’attività nella via a fianco – e sono venuto a vedere cosa stesse succedendo. La vicina davanti ha chiamato i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare. Hanno provato a rianimarlo col defibrillatore, ma niente". L’uomo guarda il teatro della tragedia con lo sguardo sconsolato: "Io ho 66 anni, avevo un’officina ma ho smesso, per vari acciacchi. Mi piange il cuore ma forse a una certa età è meglio dire basta e dedicarsi ai propri hobby. Un conto è sistemare il giardino, un altro lavorare in un cantiere edile".

La strada è stata chiusa. Sul posto sono arrivati anche i tecnici dell’Ats che hanno attivato gli accertamenti per verificare procedure e sistemi di sicurezza nel cantiere. La polizia locale ha ascoltato la testimonianza dell’altro operaio ed effettuato i rilievi.

Quello di ieri mattina è il settimo incidente mortale sul lavoro in Brianza dall’inizio dell’anno, il terzo in meno di due settimane: la settimana scorsa Angelo Vertemara, 67 anni, è morto schiacciato da una balla di fieno a Vimercate, il 21 agosto Hesham Moustafa Kamel Gaber, 22 anni, è morto stritolato da un compattatore di rifiuti in un’azienda di Monza.

Gabriele Bassani

Alessandro Crisafulli