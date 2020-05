Neppure la pioggia ha fermato i bressesi per la “prima“ del Mercato Nord di via Vittorio Veneto, dopo la chiusura per coronavirus. Ieri mattina, sono stati ben mille e 100 i cittadini che sono entrati e usciti dall’area mercatale dall’unico varco consentito, in via Gobetti, sotto il gazebo della Croce Rossa di Bresso. I controlli sono stati precisi: oltre ai termometri digitali, i volontari della Cri hanno utilizzato un sofisticato termoscanner mobile, per verificare la temperatura.

Invece delle solite 140 bancarelle ce ne sono state solo 39, ovviamente tutte alimentari. Nel mercato, il numero massimo dei clienti è stato 78; per uno che usciva, un altro ne entrava, conteggiato sotto il gazebo: "Abbiamo ricominciato portando qui anche gli alimentari del Mercato Sud, che si tiene in via Villoresi, per il momento non ancora aperto. – spiega il vicesindaco bressese Roberto Cristofoli – Tra Cri, Protezione civile bressese e Nonni vigili, abbiamo avuto una ventina di volontari all’opera, più 4 agenti della Polizia locale di Bresso e un Codiv manager del mercato. Il giudizio per questo nuovo inizio è sicuramente positivo".

Giuseppe Nava