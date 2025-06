Farmacie comunali, eletto il nuovo Cda. E il progetto Mycura “vola”

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Azienda Multiservizi Farmacie (Amf) che vede come neo presidente Roberto Mastromatteo - già candidato sindaco alle ultime Amministrative - e come consiglieri Chiara Diamante Bosotti e Massimiliano Donato Macchia. La prima assemblea si è svolta alla presenza del sindaco Giacomo Ghilardi, del direttore Stefano Del Missier e del presidente del collegio sindacale Massimiliano Rado. "Ai nuovi componenti, figure esperte del settore, vanno i miei auguri di un cammino proficuo, per un ulteriore e significativo sviluppo della nostra azienda a servizio della cittadinanza - ha dichiarato Ghilardi -. Ringrazio i membri uscenti per il lavoro svolto in questi anni che ha visto importanti risultati, tra cui i significativi investimenti nella farmacia di viale Rinascita, l’ingresso nella rete “Le comunali” e il progetto di aderenza terapeutica". Proprio quest’ultimo programma ha concluso la fase sperimentale per entrare in quella strutturale e strutturata. Grazie a "Mycura" una cooperativa di medici di famiglia ha selezionato e reclutato 180 pazienti cronici, soprattutto per le patologie del diabete e delle malattie cardiovascolari, che consumano più di 4-5 pillole al giorno e rischiano di sbagliare. Amf, con questo progetto, ha supportato i pazienti e verificato gli impatti positivi sulla salute.

"Abbiamo potuto rendere sicuri i processi di confezionamento delle terapie, usando un sistema informatizzato e robotizzato che impedisce qualsiasi errore e garantisce al paziente la giusta e corretta assunzione della terapia quotidiana - ha spiegato il direttore generale Del Missier -. Si tratta di un servizio di riconfezionamento personalizzato che consiste nell’allestire i farmaci in una striscia di bustine già suddivisi per giorni e fasce orarie in base allo schema terapeutico del paziente". La.La.