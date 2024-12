Fallito l’assalto al bancomat. La banda fugge a mani vuote

Assalto al bancomat di via Turati fallito grazie alla segnalazione dei cittadini. La banda è entrata in azione all’alba di domenica all’agenzia di via Turati della Banca di credito cooperativo, dove sono subito arrivati i carabinieri allertati dai residenti: fuga a mani vuote dei malviventi, che potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere. Il tentativo di furto è avvenuto ieri mattina poco dopo le 5 al bancomat dell’agenzia della Cassa rurale e artigiana di Binasco credito cooperativo.

Grazie all’allarme lanciato da alcuni cittadini sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri e un’ambulanza della Croce bianca di Binasco come in assistenza. I ladri sono fuggiti a mani vuote, ma sono al vaglio dei militari le immagini dei circuiti di videosorveglianza per individuare i mezzi adoperati dai ladri. Il Comune ringrazia i cittadini che hanno segnalato il tentativo di furto e le forze dell’ordine. "Avvisate da una tempestiva segnalazione questa notte le forze dell’ordine sono riuscite a sventare un pericoloso tentativo di furto e scasso con materiale esplosivo presso l’apparato bancomat della Bcc di Binasco. Una prassi criminale molto diffusa che questa volta non ha trovato compimento, grazie al comportamento vigile e attento di chi ai primi sospetti ha ritenuto utile contattare subito il 112. Un esempio da imitare. Una comunità vigile e attenta è una comunità più sicura!".

Come sempre in questo periodo dell’anno, è allerta massima per furti, raggiri, e truffe in tutto il Milanese. Sabato sono state prese di mira alcune auto in un parcheggio nei pressi di Humanitas alle quali sono stati sfondati vetri e portati via oggetti contenuti nei bagagliai.

Massimiliano Saggese