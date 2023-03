Milano, studenti faticano a respirare: evacuata una scuola media

L'ipotesi è che sia stata spruzzata una sostanza al peperoncino

Milano, 21 marzo 2023 – Stamattina alle 10 circa duecento tra studenti, insegnanti e personale scolastico della scuola media Quasimodo di via della Giustizia sono stati evacuati dopo che alcuni ragazzi avevano avvertito difficoltà respiratorie, probabilmente generate dall'inalazione di sostanze urticanti. Una undicenne è stata trasportata in codice verde all'istituto clinico Città Studi, le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto i sanitari di Areu, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura e i vigili del fuoco. Poco dopo le 11, alunni e docenti sono rientrati in classe dopo aver aerato le stanze aprendo le finestre. Verosimilmente, qualcuno degli studenti ha spruzzato una sostanza al peperoncino in una delle aule.