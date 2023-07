"Estate insieme" di sera Orari posticipati per l’afa

Il grande caldo sposta l’orario degli eventi della rassegna "Estate insieme" organizzata dal Comune. Le temperature elevate degli ultimi giorni hanno convinto l’Amministrazione a modificare gli orari e i luoghi di alcune iniziative. L’animazione per i bambini si sposta alle 17.30 fino alle 19.15 tutti i sabati nei giardinetti di via Pascoli (anziché in via Cavour), mentre le proiezioni del cinema all’aperto vengono posticipate di mezz’ora, alle 21.30, tutti i venerdì. Sabato per i piccoli ci sarà l’animazione (a cura di You Servizi) a tema tartarughe ninja, mentre il giorno prima, sempre in via Cavour, verrà allestito il cinema sotto le stelle e proiettato il film di animazione "Sing 2". Gli eventi fanno parte della rassegna per chi resta in città. In programma, oltre alle attività per i bambini e al cinema all’aperto, ci sono le serate di musica e ballo, spettacoli di cabaret e i tornei di carte. "Una rassegna ricca per tutti - commenta il sindaco Stefano Ventura - per vivere la città anche nei mesi estivi". Fr.Gr.