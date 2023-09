Esselunga, lo spot della bimba coi genitori separati diventa virale: ecco perché

Una bambina sta facendo con la spesa insieme alla mamma. La piccola prende una pesca che, alla fine, regalerà al padre dicendo che è un regalo da parte della mamma nella speranza, s’intuisce, di farli riavvicinare. È questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’ultimo spot di due minuti della catena di supermercati Esselunga. Una storia semplice, quasi normale, ma che è riuscita a scatenare un acceso dibattito (che su Twitter – ora X – ha già un hashtag).

Da una parte c’è chi accusa la catena di celebrare la “famiglia tradizionale” in quando parla di una mamma e un papà, dall’altra invece c’è chi sostiene che lo spot abbia il “coraggio di affrontare il divorzio dal punto di vista dei bambini”, facendolo in modo delicato e senza forzature.

“La campagna vuole mettere in luce l’importanza della spesa che non è solo un atto d’acquisto, ma ha un valore simbolico molto più ampio”, aveva spiegato al lancio Roberto Selva, chief marketing di Esselunga. La campagna è stata firmata dall’agenzia creativa di New York Small. Il videoclip è stato girato a Milano dal regista francese Rudi Rosenberg e prodotto da Indiana Production.