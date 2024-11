Esselunga a Milano, da oggi cambiano gli orari: chiusura alle 21. Ecco perché

Milano, 4 novembre – Esselunga cambia orari a Milano e il qualche maniere cambiano le abitudini dei milanesi o almeno di chi per fare la spesa utilizzava le ultime ore della giornato. Da oggi, lunedì 4 novembre, dieci supermercati chiuderanno un'ora prima alle 21 e non più alle 22 con la sola eccezione del super all’interno di Merlata Bloom, che continuerà ad abbassare le sarreende alle 22 come tutti gli altri negozi del centro. Orario che di fatto caratterizza già gli ipermercati Esselunga fuori da Milano città.

La scelta di Esselunga potrebbe essere dettata dai problemi di sicurezza per i dipendenti che dovendo lasciare il posto di lavoro a notte inoltrata sarebbero più soggetti ad essere vittime di episodi di microcriminalità

Questi i nuovi orari: dal lunedì al sabato 7:30 – 21 invece che alle 22, la domenica rimane invariata 8 – 20.

Questi i punti vendita interessati.