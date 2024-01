Esplosione e incendio in un’abitazione di viale Ungheria: ferito un uomo

Milano, 26 gennaio 2024 – Boato e fiamme a causa di un’esplosione che si è verificata nel pomeriggio di venerdì 26 gennaio in viale Ungheria 7, periferia est di Milano. La deflagrazione è stata causata dal rilascio di ossigeno di una bombola domestica: ne è quindi scaturito un incendio, riferiscono i vigili del fuoco, con una leggera esplosione che ha causato il ferimento di un uomo e danni non gravi a carico dei muri interni all’abitazione dove si è registrato l’incidente. Dalle prime informazioni, non ci sarebbero stati crolli.