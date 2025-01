Esplosione in fabbrica, tre feriti. Incendio scoppiato alla Itelyum. L’area bonificata e sequestrata

Incendio nella ditta Itelyum, nessun pericolo per l’ambiente. Sono a casa le tre persone lievemente ferite. È durato circa sei ore l’intervento dei vigili del fuoco di Milano impegnati dalle due di ieri notte per un incendio scoppiato all’interno della Itelyum, un’azienda che confeziona solventi organici in via Sesia 12. Nell’esplosione di un fusto contenitore in fase di carica sono rimasti feriti tre operai trasportati negli ospedali di Niguarda e Rho per aver inalato fumi e riportato leggere ustioni. Ora sono tutti e tre dimessi. Oltre i sette mezzi intervenuti sul luogo dell’incendio e provenienti dalle sedi di Rho, Garbagnate, Inveruno e da via Messina, è stato necessario l’intervento anche gli esperti del nucleo Nbcr.

L’area, dopo essere stata bonificata e messa in sicurezza, è stata posta sotto sequestro dall’Ats. L’azienda si dedica alla rigenerazione degli olii usati, alla purificazione dei flussi chimici e petroliferi e alla gestione di una vasta gamma di rifiuti industriali, contribuendo alla tutela delle risorse naturali per la gestione dei rifiuti. "I sistemi e le procedure di allerta e sicurezza, previsti dal protocollo aziendale, hanno garantito la rapida gestione dell’evento. Una squadra interna composta da quattro persone è intervenuta prontamente utilizzando i presidi di primo intervento. Per precauzione è stato comunque allertato il comando locale dei vigili del fuoco, che intervenuto ha trovato la situazione già sotto controllo. Non si è verificata nessuna contaminazione delle matrici ambientali aria, acqua, suolo", spiegano dall’azienda.

In seguito a quanto accaduto, è intervenuto anche il primo cittadino di Rho. "Il mio primo pensiero va agli operai che sono rimasti feriti o ustionati e sono lieto che nessuno di loro sia in pericolo di vita. Mi auguro che tutti si possano riprendere al più presto. Sarà mia cura informarmi presso i vigili del fuoco e presso l’azienda per comprendere le cause dell’incendio. L’attenzione del Comune alla sicurezza sul lavoro è costante. Quello di Itelyum è uno degli impianti industriali con cui dialoghiamo costantemente rispetto ai rischi che si possono correre e sui quali stiamo predisponendo adeguata comunicazione tramite la nostra Protezione civile", commenta il sindaco di Rho Andrea Orlandi.