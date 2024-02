"Errori e conflitti di interesse a ripetizione. Più che un Pgt sembra una soap opera"

Non c’è tre senza quattro. Così, il Pgt rischia di dover ripassare dal consiglio comunale per la quarta volta in tre mesi. Una storia infinita per il centrodestra. "Questa approvazione è stata minata prima dall’incompatibilità della presidente del consiglio comunale che non ha potuto partecipare al voto per conflitto di interessi, poi dagli errori materiali negli allegati e da ultimo dal conflitto d’interessi del sindaco". In quest’ultimo caso, Ezio Casati ha infatti votato due emendamenti, che riguardano aree e proprietà riconducibili al cugino. "Un errore già compiuto nel 2019, quando dovette annullare in autotutela una delibera di giunta", ricorda l’opposizione. L’atto che disegna il futuro urbanistico di Paderno è così dovuto tornare per la terza volta in aula: la maggioranza ha annullato l’emendamento 74, ma si è dimenticata di fare altrettanto con il numero 75 sullo stesso tema con un "palese errore che è stato ravvisato solo a tarda notte dopo la chiusura della seduta – raccontano Roberto Boffi, Gianluca Bogani, Alberto Ghioni e Umberto Torraca del centrodestra –. L’approvazione di questo strumento è diventata ormai una soap opera imbarazzante. Oggi chi continua a votare questo Pgt posticcio manifesta solo scarsa lungimiranza di cui noi non vogliamo essere complici".

Dall’avvio della maratona sul Pgt, la minoranza compatta aveva chiesto alla giunta di rinviare l’approvazione a dopo il voto amministrativo di giugno, per avere il tempo e il clima necessari a definire l’impianto della Paderno di domani. "Invece, si è deciso di procedere di corsa, sulla fine del mandato, senza le necessarie verifiche tecniche come dimostrano questi errori continui". La.La.