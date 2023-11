"Ero l’unica, ora in tante. La Spagna è un modello" Claudia Lucarelli, manager dagli anni 2000, spiega come le carriere femminili siano cambiate in meglio, ma come sia necessario un cambiamento culturale per superare le barriere legate alla maternità. Come esempio, prende la Spagna, dove è prevista una detassazione dello stipendio per i padri.