Milano, 8 maggio 2019 - «È il carico di esperienza che fa la differenza – afferma con orgoglio Rosa, che lavora in Ercolessi da decenni – perché bisogna conoscere le penne, i pennini, le tecniche e saper consigliare i clienti che molto spesso non conoscono bene questo mondo». L’universo della penna stilografica sembra conoscere una nuova primavera grazie a parecchi diciottenni che spesso non hanno mai tenuto in mano una penna, ma vengono qui per studiare calligrafia, imparare a scrivere in caratteri gotici.

«È come chiedere una Lamborghini senza nemmeno avere la patente – sostiene Ornella, trent’anni di esperienza da Ercolessi, con una pausa per fare la mamma a tempo pieno, ma ormai di nuovo a pieno regime dietro il bancone –. Qualcuno che poi si appassiona veramente a questo modo di scrivere c’è, perché oggi scrivere con la stilografica è un piacere, non di certo una necessità, e molti giovani ci prendono gusto».

Edgardo Ercolessi, nato a Trieste nel 1892, insieme alla moglie Elvira, nel 1921 fonda a Milano il primo negozio in via Torino 48. Successivamente l’azienda si ingrandisce e vengono inaugurati i due negozi di via Carlo Alberto e di via Pattari, aperti fino agli anni Trenta.

Nel 1938, la E.E.Ercolessi approda al numero 24 di Corso Vittorio Emanuele, che all’epoca era la via commerciale più ricercata di Milano, ed oltre ad offrire un vasto assortimento di marche, inizia anche a commercializzare penne stilografiche con il proprio marchio. Il negozio viene distrutto dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, ma presto ricostruito.

Dopo la morte del fondatore, la tradizione di famiglia passa al figlio Giordano Ercolessi che continua a gestire l’attività con professionalità e passione, divertendosi anche a lanciare una rivista semestrale, «Il fiume d’inchiostro», stampata poi per otto anni, per presentare le diverse linee di penne stilografiche, con la grafica e l’umorismo caratteristici dell’epoca. Nel 1987 a Giordano subentra la sorella minore Lucia. Nel 1992, per porre rimedio alle code e ai lunghi tempi di attesa dei clienti ed offrire loro un servizio migliore, viene aperto un nuovo punto vendita in Corso Magenta. La vetrina del negozio di Corso Vittorio Emanuele è stata «spenta» nel 2002 e l’attività si è ormai concentrata in Corso Magenta 25, dove la tradizione familiare continua, anche grazie al contributo di commessi altamente preparati a cui si aggiungono il settore aziendale ed il laboratorio per le riparazioni e la personalizzazione degli oggetti, guidato da Giuseppe.

Titolare del marchio è Paola Maggi, nipote del fondatore, che non gestisce direttamente le attività in negozio ma ha nel sangue la passione di famiglia, che l’ha portata, fra le altre cose, a pubblicare il volume «Penne da collezione» che raccoglie e cataloga il meglio delle stilografiche prodotte dal 1884 al 1990, strumento preziosissimo per i collezionisti.

Ercolessi – Corso Magenta, 25 - Telefono 02 86452444