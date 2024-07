"Erba alta, è la pioggia non incuria. Seguiamo i ritmi della natura"

"Piuttosto che programmare corse al taglio non appena spunta il sole o frenetiche raccolte nel momento in cui l’erba è adeguatamente asciutta, seguiamo il meteo e i ritmi della natura. Con un po’ di pazienza, nei prossimi giorni e settimane torneranno le giornate di sole e provvederemo a tagliare l’erba dove previsto e a raccogliere il fieno. Dopo tutto, si viene al parco per trovare il giardino in stile inglese o per staccare dalla città e immergersi nella natura?". Finisce così la lettera aperta che il Parco Nord ha scritto ai suoi fruitori. Primavera e inizio estate piovosi hanno messo a dura prova gli sfalci. "Nelle settimane passate abbiamo visto i prati trasformarsi: la biodiversità è evidente grazie all’abbondanza di acqua e alle alte temperature ma anche all’impossibilità da parte dell’ente Parco di intervenire tempestivamente nella regolare manutenzione".

I temporali non fanno solo crescere rigogliosa la vegetazione. "Quando l’erba è troppo bagnata non è possibile intervenire con i macchinari per il taglio ma è necessario aspettare che si asciughi prima di procedere. Inoltre, dopo abbondanti piogge, il terreno è molto morbido, se non fangoso, e il rischio di attraversare i prati con i mezzi pesanti è quello di creare solchi e deturpare gli spazi che a quel punto prima della fruizione dovrebbero essere sistemati". Lo stesso vale per i prati naturali che il Parco lascia crescere per produrre fieno, circa il 20% del totale delle aree prative. "Tra una pioggia e l’altra, dove possibile, le cooperative hanno tagliato l’erba alta ma, prima di poterla raccogliere in rotoballe e portarla via, sanno che devono attendere che si asciughi... L’erba alta non è incuria ma la trasformazione del paesaggio quando la manutenzione segue i ritmi della natura". La.La.