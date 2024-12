Record di test per l’epatite C: “Parola d’ordine prevenzione”. Perché lo screening è importante

Garbagnate Milanese (Milano) – L’Asst Rhodense è l’azienda sociosanitaria che ha effettuato più test in Lombardia nell’ambito dello screening gratuito dell’epatite C. Durante i giorni dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce, che si sono svolti negli spazi esterni del centro commerciale di Arese, sono stati fatti 182 test rapidi, gratuiti e indolori a cittadini che si sono messi in fila.

“Il numero significativo di test effettuati durante l’iniziativa, più di tutti in Lombardia, è il risultato di un lavoro di squadra, che ha coinvolto operatori sanitari, uffici, volontari e cittadini – ha dichiarato il direttore generale Marco Bosio –. Questo dato testimonia l’efficacia delle nostre attività, il legame profondo che abbiamo con il territorio e l’impegno costante nel garantire la salute dei cittadini. Eventi come questi confermano quanto sia importante continuare a investire nella prevenzione e nella sensibilizzazione”. Nessun caso positivo tra gli esami effettuati.

Un test semplice per una malattia complessa. L’Epatite C è un’infezione silenziosa, spesso priva di sintomi per anni, ma potenzialmente pericolosa se non diagnosticata in tempo: può evolvere in fibrosi, cirrosi epatica o addirittura carcinoma epatico. Secondo le stime, sono oltre 200mila le persone colpite in Italia, molte delle quali inconsapevoli di essere portatrici del virus. Grazie alle nuove terapie, l’infezione è curabile nel 95% dei casi, ma la diagnosi tempestiva resta cruciale.