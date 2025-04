Entra in Giunta Matteo Bolchini: "Continuerò il lavoro di Nadia"

Nuovo ingresso nella giunta di Ilaria Scaccabarozzi "orfana" dell’assessora Nadia Ornago da poco scomparsa. Il suo posto, da questa settimana, è preso da Matteo Bolchini, già capogruppo di Insieme per Gorgonzola in consiglio comunale e che fa il suo ingresso ufficiale nell’esecutivo: "Daremo continuità al grande lavoro fatto da Nadia, cui devo tutta la mia riconoscenza e stima".

Bolchini ha iniziato la sua esperienza politica in città nel 2018 come consigliere comunale della lista Insieme per Gorgonzola e come membro della commissione territorio durante il mandato amministrativo di Angelo Stucchi. Con Ilaria Scaccabarozzi, dal maggio 2023, oltre che quello di capogruppo rivestiva il suolo di presidente della commissione territorio. La sindaca gli ha conferito nei giorni scorsi le deleghe a lavori pubblici, mobilità e viabilità, politiche dell’abitare, parchi territoriali, valorizzazione del patrimonio immobiliare, edilizia pubblica ed edilizia nei quartieri. "Inizio questa nuova avventura - così il neonominato Bolchini - con l’obiettivo di dare continuità a tutto il lavoro che ha svolto Nadia Ornago, un punto di riferimento per noi tutti. Ringrazio la sindaca Scaccabarozzi che ha pensato a me, per la fiducia e per questo incarico di cui sono profondamente onorato".

Nadia Ornago, uno dei volti di spicco di Insieme per Gorgonzola, si è spenta poco meno di due mesi fa, dopo una breve e fulminante malattia. Dall’inizio del mandato aveva intrapreso un programma di progetti e opere pubbliche di spessore: potenziamento della rete ciclabile, ristrutturazione edifici scolastici, piani di riqualificazione urbana con al centro accessibilità e sostenibilità ambientale, opere pubbliche e riqualificazioni. Un impegno per la collettività portato avanti sino alla fine.

