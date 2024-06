Emergenza umanitaria a Gaza. Il racconto dei testimoni

Sala piena per l’iniziativa di Legambiente, Anpi, Centro Coop e Casa del Popolo. “Gaza. Cessate il fuoco! La pace, unica strada” ha visto la partecipazione di Raed Selmi, medico e ricercatore palestinese in Italia, Susanna Sinigaglia, sociologa della rete “Mai indifferenti. Voci ebraiche per la pace” e del professor Guido Veronese, docente di psicologia alla università Bicocca di Milano e al Gaza Community Mental Health Program. Una serata in cui sono stati trasmessi filmati molto forti su ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza e si sono ascoltate testimonianze di persone che hanno avuto modo di vivere quella realtà, donando le proprie competenze professionali alle innumerevoli persone che necessitano aiuto.

D.F.