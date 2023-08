Emergenza degrado Le città si svuotano e spuntano le discariche

di Massimiliano Saggese

Le città si svuotano per le vacanze d’agosto, ma i maleducati ambientali non vanno mai in vacanza. E così spuntano discariche abusive ovunque, anche in zone centrali delle città. A San Donato masserizie di vario genere sono state abbandonate in due diversi punti della città. In via Di Vittorio i soliti ignoti hanno abbandonato, proprio sotto il cartello che indica il divieto di scarico, un frigorifero, un divano, pensili e altre masserizie provenienti da un appartamento. L’amministrazione comunale ha da prima fatto nastrare la discarica, realizzata sotto un albero, per poi farla ripulire immediatamente: ieri mattina l’immondizia è stata portata via. In via della Libertà invece sono state abbandonate alcune vasche da bagno. Verosimilmente si tratta di materiale proveniente da lavori di ristrutturazione di qualche appartamento della zona. In questo caso la discarica ancora non è stata rimossa. Si tratta solo degli ultimi due casi; la rimozione delle discariche e le bonifiche, laddove necessarie, sono un costo che ricade spesso interamente sulle casse delle amministrazioni comunali. A meno che non vengano presi i colpevoli e questo avviene grazie all’utilizzo delle fototrappole. Come è accaduto a Pieve Emanuele dove nei giorni scorsi sono stati individuati alcuni vandali ecologici. L’amministrazione comunale di Pieve Emanuele è dovuta intervenire per l’ennesima volta in via Iotti per rimuovere una discarica abusiva. "La polizia locale sta visionando le telecamere collocate in quella zona per cercare di individuare i responsabili e sanzionarli - spiega il sindaco di Pieve, Pierluigi Costanzo -. La rimozione di questi rifiuti è un costo che il Comune si trova a dover sostenere, non è tollerabile che la collettività continui a doversi accollare il peso dell’inciviltà". Ad avvisare di questa discarica abusiva sono stati i volontari dell’associazione ambientalista Cleanbusters che svolgono un prezioso lavoro sul territorio segnalando situazioni di degrado e intervendo ripulendo parchi e corsi d’acqua. "Facciamo lo stesso tutti quanti, segnaliamo subito e tempestivamente queste brutte situazioni, denunciamo i responsabili se li conosciamo - aggiunge il sindaco Costanzo -. Ne va del decoro di Pieve Emanuele e anche delle tasche di tutti noi contribuenti".Nelle ultime due settimana sono state segnalate almeno una decina di discariche spuntate sulle strade del sud Milano (Binasca, Vigentina e Val Tidone) dove sono intervenute anche le Gev di città metropolitana. Purtroppo una volta fatte le dovute segnalazioni i tempi per la bonifica sono spesso molto lunghi.