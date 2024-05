Emergency compie 30 anni: a Milano una giornata di eventi. Come è nata, l’impegno di Gino Strada e la storia

Milano – Emergency compie 30 anni. E domenica 19 maggio nel giardino di Casa Emergency, in via Santa Croce 19, sono in programma tanti eventi rivolti ad adulti e bambini per celebrare i trent’anni di attività umanitaria portata avanti dall’associazione fondata da Gino Strada, morto nell’agosto 2021, a 73 anni.

Una storia lunga 30 anni

Emergency è nata nel 1994 a Milano, al ristorante il Tempo d'Oro in zona Lambrate, fondata da Gino Strada, insieme alla moglie Teresa Sarti e ai filantropi Carlo Garbagnati e Giulio Cristoffanini. L'obiettivo: prestare cure mediche e chirurgiche gratuite ma di alta qualità alle vittime di guerra, delle epidemie e della fame in tutto il mondo. Se infatti la missione orginaria di Emergency è quella di assistere feriti e mutilati dalle mine anti uomo e dai bombardamenti ovunque ci fosse un conflitto (Africa e Asia in primis) col tempo la missione si è esteta alla difesa dei diritti e della dignità umana, facendo della solidarietà e del pacifismo i capisaldi dell'organizzazione che nel 1998 è stata riconosciuta come Onlus e poi come Ong.

Il programma degli eventi

Gli appuntamenti per i 30 anni sono a ingresso libero e gratuito si svolgeranno nella cornice di Piano City Milano. Si inizierà la mattina di domenica 19 maggio alle ore 11 a Casa Emergency con un evento dedicato ai più piccoli: il Toy Piano Party, in collaborazione con Piano City Milano, durante il quale sarà possibile partecipare a tre laboratori di improvvisazione d’orchestra per bambini dai 5 ai 10 anni con i docenti della Ricordi Music School, previa iscrizione al sito www.pianocitymilano.it

Dalle ore 16 alle ore 17, sempre in via Santa Croce 19, sarà il momento dedicato allo spettacolo teatrale per bambini dai 9 anni, “La valigia di Kumba”, una produzione di Emergency in collaborazione con Il Teatro delle quisquille, che racconta un viaggio emozionante tra l’Africa e l’Italia, attraverso i sogni e le speranza di un’intrepida bambina.

Si proseguirà alle ore 17.30 nel cortile della sede, con il talk “Con parole nostre” insieme alla sociolinguista Vera Gheno e allo staff di Emergency. Partendo dal lavoro dell’associazione si discuterà sul valore delle parole che hanno guidato i suoi trent’anni di impegno in Italia e nel mondo. Cura, uguaglianza, bellezza, diritti e utopia sono solo alcuni dei dieci termini che verranno analizzati. L’evento sarà condotto e moderato dal giornalista di Radio Popolare, Claudio Jampaglia. Le parole scelte saranno esposte, durante tutta la giornata di domenica 19 maggio, nel giardino di Casa Emergency grazie alla rappresentazione grafica di Testi Manifesti.

Alle ore 19, in Via Santa Croce 19, in collaborazione con Piano City Milano, il musicista milanese Thomas Umbaca presenterà il suo disco “Umbaka” che rappresenta un rifugio accogliente per chiunque si immerga nel suo ascolto poiché racconta un’umanità che tutti conoscono e nella quale ognuno può rispecchiarsi. La festa dei trent’anni continua con la lettura pubblica alle ore 20.30 del monologo “Roberto Baggio”, scritto e interpretato dal drammaturgo Davide Enia, in collaborazione con Il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. Il testo cerca di mettere ordine nel caos del presente minacciato dalla guerra, per trovare un approdo alla deriva mentre il mondo sembra andare in fiamme, attraverso il racconto della purezza del gesto sportivo e mettendo luce su ciò che davvero conta.

La giornata terminerà con un Dj Set a cura di Radio Popolare che, dalle ore 21 alle ore 23, animerà il giardino di Casa Emergency. All’interno degli spazi della sede, dalle ore 11 alle ore 23 sarà inoltre possibile accedere all’area street food con truck di cibo e bevande: parte del ricavato raccolto sosterrà i progetti dell’associazione in Italia e nel mondo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per iscriversi e avere maggiori informazioni sui laboratori www.pianocitymilano.it. Per consultare il programma https://www.emergency.it/emergency30/