Morto Elio Corno, addio al giornalista tifoso dell’Inter e volto noto delle tv

Milano, 10 marzo 2205 – Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Elio Corno, aveva 78 anni. Si è spento nel giorno del 117° anniversario dalla fondazione della sua amata Inter, squadra di cui era un grandissimo tifoso.

Per molti anni responsabile della pagina sportiva de Il Giornale, in passato aveva lavorato anche alla Gazzetta dello Sport.

Dagli anni Duemila era diventato un volto molto noto grazie prima alla trasmissione ‘Qui studio a voi stadio’, trasmessa su Telelombardia, e poi alle sue partecipazioni al Processo del Lunedì. L’ultima era stata ‘Diretta Stadio’ a 7 Gold.

Sulle tv locali era noto conosciuto soprattutto come commentatore e tifoso dell'Inter. Famosi e divertenti i siparietti con il suo collega e rivale Tiziano Crudeli e in passato anche con il giornalista romano Franco Melli.

Elio Corno e Tiziano Crudeli (Frame video X)

Aveva scritto anche due libri. Il primo ‘Il vangelo del vero anti-milanista’: “Lo scrissi in un momento di estrema lucidità. Ha avuto successo non solo tra gli interisti ma anche tra i rossoneri”. E il secondo ‘Cara Inter’.

In queste ore viene ricordato con affetto da tifosi e colleghi sulle diverse piattaforme social. Il giornalista sportivo e conduttore tv Fabio Ravezzani ha scritto su X: “Caro Elio. Abbiamo riso e ci siamo arrabbiati, abbracciati e tolti il saluto. Abbiamo fatto vacanze insieme e ignorati per anni. Poi mi hai chiamato: come stai? Volevamo dirci molte più cose, come amici che si vogliono bene anche da offesi. Eri un fuoriclasse in tv. Che dolore”. Poi, Alberto Giambruno: “La serata si chiude con una notizia che non avremmo mai voluto dare. Mai mai mai. Ci lascia Elio Corno. Un consigliere. Uno stimatissimo professionista. Un amico”. E Alfredo Pedullà che ha ricordato: “Erano i tempi - bei tempi - di un giornalismo scanzonato, ironico, pungente, sempre professionale”.

Tanti messaggi anche da chi non lo conosceva personalmente ma lo seguiva in tv. “Quante domeniche passate a casa dei nonni a guardare i siparietti di Elio Corno e Tiziano Crudeli su 7Gold, con mio nonno che, quando perdeva il Milan, diceva: ‘chissà cosa dirà ül Sciur Corno’. Addio Elio Corno, vada pure a bisticciare con mio nonno adesso”, ha scritto Gaia. Seguita da Francesca: “Era così interista che ha voluto andarsene giorno del compleanno dell’Inter”. E Vg: “Grazie per tutti quei pomeriggi di Serie A e le sere d'Europa in cui ci credevi sempre più di tutti, difendendo l'Inter a spada tratta e facendo divertire tutti i tifosi collegati su 7Gold”.

Parole di stima anche dai tifosi rossoneri. “Nonostante tifi Milan, sono cresciuto con le litigate simpatiche tra te e Tiziano Crudeli, tuo compagno di mille avventure. Riposa in pace, Elio”, ha scritto Andrea e Dome: “Io da milanista ho sempre apprezzato il suo essere interista sportivo, mai offensivo, un uomo obiettivo e giornalista per bene. La mia adolescenza è stata scandita da lui e Tiziano Crudeli. Ciao caro Elio, la terra ti sia lieve”.

Non manca chi pubblica spezzoni delle sue immagini in tv, sempre condite da ironia e goliardia, con termini inventati eppure chiarissimi per qualsiasi tifoso come ‘ICARDIopalma’.