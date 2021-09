E' tempesta nel centrodestra che corre per conquistare la poltrona di sindaco a Milano. Nell'imminenza del voto per le elezioni comunali di spunta un audio "pirata"' del candidato del centrodestra Luca Bernardo, in cui chiede con toni perentori ai partiti della coalizione di avere soldi per la campagna elettorale "altrimenti lunedi' convoco una conferenza stampa e annuncio il mio ritiro".

L'audio proverrebbe da una chat su whatsapp. "Se entro questa settimana - avvisa - non arrivano da tutti i partiti almeno 50mila euro a testa per andare avanti con la campagna elettorale, che sta costando molto di più, mi ritiro. Ringrazio i partiti che lo hanno già fatto, ma se troverò sul conto corrente della campagna elettorale un riscontro diverso e non vedrò la sintonia da parte di tutti. Se no vedo sintonia completa e totale nella campagna elettorale torno a fare il mio lavoro che tanto mi piace". subito dopo: "Non servono telefonate o chiacchiere, io ci sto mettendo la faccia e per questo da un mese sono sotto attacco".

A breve giro dalla pubblicazione delle indiscrezioni contenute nell'audio pirata, è arrivata la spiegazione dal diretto interessato Luca Bernardo. "Tanto rumore per nulla. È vero che in un audio privato con i segretari cittadini dei partiti ho chiesto un ulteriore sforzo economico in vista delle ultime due settimane prima del primo turno, i toni sono stati più decisi per velocizzare le burocrazie dei partiti già molto impegnati giustamente nelle proprie corse. Il centrodestra è sempre più unito".





Il Centrodestra

Immediata la risposta della coalizione del centrodestra allo sfogo del suo candidato sindaco. "La Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la lista Luca Bernardo Sindaco, Maurizio Lupi Milano Popolare e il Partito Liberale Europeo confermano il massimo impegno a sostegno della candidatura di Luca Bernardo". È quanto si legge in una nota congiunta dei responsabili milanesi dei partiti di centrodestra Stefano Bolognini, Stefano Maullu, Cristina Rossello, Maurizio Bernardo, Alessandro Colucci e Flavio Ramella. "La grande affluenza e il successo di tutti gli eventi organizzati in questi giorni a Milano per Luca Bernardo ci mostrano una grande voglia di cambiamento in città e soprattutto una concreta possibilità di ottenere un buonissimo risultato reale ben oltre i dati dei sondaggi" prosegue la nota. "Purtroppo - scrivono i dirigenti della coalizione di centrodestra - siamo stati penalizzati da un ritardo nella possibilità di utilizzare gli spazi elettorali. Anche per questo nelle prossime due settimane metteremo in campo ogni sforzo per sensibilizzare i Milanesi al voto e per convincerli a cambiare guida della città".

Matteo Salvini

E Luca Bernardo incassa anche la "fiducia" di Matteo Salvini. "Ha ragione, perché non può essere lasciato solo. La Lega c'è, diamo tutto il sostegno possibile e immaginabile. Spero che anche tutto il centrodestra ci sia, perché qualcuno ogni tanto lo vedo un pò distratto». "A Milano si può vincere. Io penso che Luca Bernardo dopo aver curato tanti bambini possa curare anche tanti quartieri di Milano che sono abbandonati", ha aggiunto Salvini, a margine di un comizio a Varese.

Vittorio Feltri

Un nuovo "problema" per l'antagonista di Beppe Sala alla poltrona di primo dittadino di Milano dopo l'intervista rilasciata dal giornalista Vittorio Feltri a 'Il Fatto quotidiano'. Feltri ha definito Bernardo "un bravissimo medico" ma "un politico non all'altezza" e l'alleanza del centrodestra una "coalizione del cazz..". A Feltri ha risposto direttamente Luca Bernardo: "Ringrazio Feltri per aver ricordato che sono un medico e non un politico. Infatti sono espressione della società civile milanese sostenuto da una coalizione politica. Insieme perchè' Milano torni grande. Con competenza e capacita'.W Milano e i milanesi".