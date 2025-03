Eclissi parziale di sole da osservare al telescopio

Osservare al telescopio l’eclissi parziale di sole. Oggi si verificherà un’eclissi parziale di sole visibile dall’Italia. Per la speciale occasione il civico osservatorio astronomico sarà aperto dalle 11 alle 13 per permettere a tutti l’osservazione dell’evento. L’ingresso è libero e senza prenotazione. L’eclissi sarà visibile in particolare dalle 11.21 alle 12.48. La salita alla cupola per l’osservazione al telescopio avverrà a piccoli gruppi. In caso di maltempo il Gruppo astrofili Rozzano effettuerà una visita guidata della struttura. Il civico osservatorio astronomico si trova nel centro culturale Cascina Grande in via Togliatti. Per informazioni su tutte le attività in programma si può visitare il sito.