È tempo di donare libri alle scuole e ai nidi. L’invito di Valditara

ll ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in libreria a Milano per #ioleggoperché: "Il libro avvicina i giovani alla sensibilità, alla creatività, alla cultura. Invito tutti a donare libri", ha sottolineato il ministro, che ha donato due volumi: “Federico“ di Leo Lionni ai più piccoli e “Lettere a Lucilio“ di Seneca. Si possono acquistare libri da regalare alle scuole anche oggi, recandosi in una delle 3.609 librerie aderenti per sostenere le 25.394 scuole e i 330 nidi iscritti a #ioleggoperché.