E più candidati stranieri per Bocconi e Iulm

C’è sempre la selezione all’ingresso, ma un crescente interesse degli studenti stranieri si legge anche nelle candidature per la Bocconi, come pure nelle iscrizioni - ancora in corso - negli altri atenei privati milanesi. In Bocconi la popolazione universitaria conta sempre 2.800 ingressi all’anno, le application sono state 9.100 e nel 59% dei casi sono arrivate da studenti internazionali; nel 23/24 erano state circa 9.000 le candidature, per il 48% da internazionali. E ci si “prenota“ già per il 25/26: le domande degli studenti stranieri nella “early session“ sono cresciute del 18%. Tra gli altri atenei privati (al momento non sono ancora disponibili i dati del campus milanese dell’università Cattolica), all’Università Vita-Salute San Raffaele ad oggi sono 1.379 gli immatricolati (le procedure sono ancora aperte), il 49% arriva da fuori regione; tra le facoltà in crescita, spicca Medicina e Chirurgia che passa da 1.083 a 1.175 immatricolati, con un più 8,5% e Filosofia che cresce del 35%, sempre alla stessa data.

Alla Iulm gli immatricolati - al 2 ottobre - sono in linea con lo scorso anno: 2.048 (erano 2.192); resta il numero chiuso, in vista però di un ampliamento degli iscritti, con la realizzazione dell’ultimo edificio in via Russoli. Gli immatricolati stranieri per l’anno accademico 2024/25 sono 255 (il 9,2% circa degli immatricolati), erano 193 un autunno fa (il 6,8% degli immatricolati). All’Humanitas University ad oggi sono 536 le nuove matricole (erano 493 nel 2023/24) e tra loro sono 156 gli studenti in arrivo dall’estero.

Si.Ba.