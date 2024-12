È online Visit Rho con le bellezze della città

È online da qualche giorno il nuovo portale Visit Rho per attrae turisti e raccontare le bellezze della città. Realizzato da HappyMinds, la società ravennate che ha vinto il bando del dicembre 2023 e che ha ideato un brand ispirato ai monumenti rhodensi. La scritta Rho diventa acronimo per Rebuild, Heritage, Opportunity: ricostruire, patrimonio, opportunità. Tre parole che "raccontano una città in continuo movimento, capace di trasformare il proprio patrimonio storico e culturale in un motore di innovazione e cambiamento". L’invito che si legge sulla home page dice, "scopri una città che vibra di cultura, storia, innovazione, futuro e business. Rho è un luogo di incontri, relazioni e opportunità, dove scoprire un importante patrimonio di conoscenza e cultura tra ville, architetture, arte, sculture, edifici e storie di imprese che tessono i fili tra passato e futuro. Vieni a conoscere la nostra storia!". Sul portale si possono trovare oltre agli eventi in programma c’è anche la sezione Idee e itinerari con proposte per scoprire il territorio, ci sono i punti d’interesse e indicazioni su come organizzare il proprio viaggio. Ci sono anche news su dove dormire, dove mangiare, dove parcheggiare e con quali mezzi arrivare a Rho. "Sono contenta che il mio desiderio abbia trovato concretezza e ringrazio Fabio Novelli del Tourist Infopoint e HappyMinds per il lavoro compiuto in questi mesi - commenta l’assessore al Turismo e vicesindaco Maria Rita Vergani -. Il portale aiuterà i tanti turisti che visitano Rho attratti da Fiera e Mind, ma non solo loro. I punti attrattivi non mancano, cerchiamo di valorizzarli al meglio".Roberta Rampini