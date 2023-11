E Macchiolino sceglie di vivere nel suo rifugio

Fortunati

Non sempre quello che pensiamo sia la cosa migliore per i nostri amici a quattro zampe è la più giusta per loro. Perché anche loro provano dei sentimenti che fanno far loro delle scelte di cuore. Come è successo a Macchiolino, un cane randagio che viveva per strada alle porte di Cagliari, in una zona vicino al canile. Le volontarie della struttura hanno deciso di accoglierlo nel loro rifigio e cercare per lui una famiglia che lo potesse accogliere per dargli tutto quell’amore che da randagio non aveva mai ricevuto. Così è stato. Macchiolino ha trovato casa, ma le cose non sono andate secondo i piani.

Infatti questo simpatico trovatello di taglia piccola si era talmente affezionato alle volontarie che lo avevano salvato dalla strada che ha iniziato a scappare dalla sua famiglia adottiva per tornare da loro in canile. All’inizio si pensava a delle fughe casuali, ma alla fine, dopo aver notato che Macchiolino veniva sempre ritrovato davanti al canile, si è capito che il suo continuo tornare al rifugio non poteva essere una coincidenza. Insomma, Macchiolino voleva vivere lì e non a casa sua. Così i volontari del canile insieme alla famiglia che lo aveva adottato hanno, di comune accordo, deciso di rispettare la sua volontà.

"La decisione è stata difficile da prendere ma abbiamo convenuto che la cosa migliore da fare era far scegliere a lui dove preferiva vivere. Questa è una storia importante perché ci deve far riflettere sui sentimenti che anche loro provano", ha sottolineato Elisabetta Podda, responsabile del rifugio.