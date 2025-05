E il Consiglio regionale approva all’unanimità la mozione contro lo sfratto delle famiglie in regola

Il Consiglio regionale ieri ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza, con la quale si impegna la Giunta lombarda a far sì che si apra al più presto una trattativa tra il Pio albergo Trivulzio (Pat), il commissario straordinario Francesco Tronca e i sindacati degli inquilini per il rinnovo dei contratti di locazione e siano annullati gli affitti brevi. Tradotto: la mozione impegna l’esecutivo presieduto da Attilio Fontana ad intervenire perché gli inquilini in regola, e in particolare quelli con redditi bassi, non siano sfrattati per effetto del conferimento del patrimonio immobiliare ed abitativo del Pat ad Invimit, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce fondi immobiliari.

"Dopo due anni – sottolinea Rozza –, attraverso un proficuo confronto con la Regione e il commissario Tronca, si è finalmente arrivati all’approvazione di un documento che tutela le tante famiglie regolari, soprattutto le più fragili, che attendono il rinnovo del contratto di affitto e che rischiavano altrimenti di trovarsi senza casa. L’apertura del tavolo di trattativa del Pat con i sindacati e l’impegno a estinguere i contratti di affitto breve e a non firmarne di nuovi è sicuramente un buon risultato che rispetta la finalità sociale del patrimonio del Pat. Pur non condividendo le scelta di conferire il patrimonio a Invimit, siamo riusciti ad avere, fatto non scontato, una volontà comune, a tutela degli inquilini del Pat. Non si può però pensare – conclude la consigliera regionale del Pd – che il risanamento del Trivulzio passi solo dalla valorizzazione del suo patrimonio immobiliare. La Regione si deve adoperare per il rilancio della struttura nel suo complesso. Serve un piano socioassistenziale. E ancor prima serve che la Giunta Fontana destini risorse al Pat, innanzitutto aumentando la quota sanitaria giornaliera destinata agli ospiti della Rsa".

Giambattista Anastasio