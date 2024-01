Duomo e Galleria, aperti i bandi

Nuovi assetti nel “salotto di Milano“. Palazzo Marino ha pubblicato infatti i bandi per le aste all’incanto del Palazzo dei Portici Meridionali di piazza Duomo e del negozio da 175 metri quadri in Galleria Vittorio Emanuele, attualmente a insegna Swarovski. "Procedure pubbliche – spiega l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte – in continuità con il percorso di valorizzazione dei beni: un circolo virtuoso che stimola gli investitori, consente di valorizzare il nostro patrimonio e, soprattutto, di utilizzare i maggiori introiti per finanziare i servizi". Le procedure pubbliche si aprono per il periodo di presentazione delle offerte: per il palazzo storico di piazza Duomo si concluderà il 27 febbraio, per la boutique in Galleria il 14 marzo. In entrambi i casi, all’apertura delle buste seguirà una fase di valutazione delle proposte tecniche, al termine della quale gli ammessi alla fase finale potranno partecipare all’asta con rilanci minimi di 50mila euro. Il Palazzo dei Portici Meridionali sarà dato in concessione per 36 anni per diventare una struttura alberghiera: la base d’asta è di 4 milioni di euro. Per la boutique in Galleria, in scadenza di contratto, il canone annuo a base d’asta è di 506.000 euro, pari a 2.900 euro al metro quadro.