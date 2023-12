Due ospedali “a misura di donna“

Gli ospedali di Garbagnate Milanese e Rho si confermano a ‘misura di donna’. E tra i servizi valutati ci sono anche quelli offerti nell’ambito del contrasto alla violenza contro le donne, dalla collaborazione con consultori, associazioni e centri antiviolenza, al personale dedicato in pronto soccorso. L’Asst Rhodense ha ottenuto anche quest’anno due “Bollini rosa“ da Fondazione Onda. Si tratta di un riconoscimento assegnato agli ospedali impegnati nella promozione della medicina di genere, che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e non solo.

Nel caso dell’Asst Rhodense sono state valutate per il presidio di Garbagnate Milanese i reparti di ginecologia-ostetricia, neurologia, psichiatria e urologia. Per il presidio di Rho, diabetologia, ginecologia, ostetricia, oncologia medica e senologia. Candidati e valutati positivamente anche altri servizi che sono attivi nei presidi ospedalieri dell’Asst Rhodense, come il percorso di dimissioni protette, la collaborazione con le associazioni di volontariato, la presenza di supporto psicologico dedicato ai dipendenti, l’offerta di percorsi di screening oncologico in collaborazione con le strutture territoriali di prossimità e il servizio di pet-therapy avviato la prima volta nel 2019 nel reparto di pediatria per allievare il dolore dei piccoli pazienti e rendere i giorni di ricovero più sereni.

Tra i criteri di valutazione tenuti in considerazione c’è proprio l’offerta di servizi per migliorare l’accoglienza della donna nei percorsi diagnostico-terapeutici, come la presenza di volontari, mediazione culturale e assistenza sociale. E da qualche anno viene anche valutato il livello di preparazione dell’ospedale per la gestione di vittime di violenza fisica e verbale. Durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta a Roma al Ministero della salute, è stato assegnato anche un Bollino speciale alla referente aziendale dell’Asst Rhodense, Annamaria Martini, per "l’impegno e l’entusiasmo a sostegno delle iniziative di Fondazione Onda".

Roberta Rampini