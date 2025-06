Due milioni in cassa, via ai lavori. In lista scuole e impianti sportivi

Una variazione di bilancio che prevede l’utilizzo di 2 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione. I fondi approvati saranno destinati a interventi strutturali e ambientali che coinvolgono vari settori del territorio. La ripartizione include 590mila euro per impianti sportivi e edifici pubblici. Tra i focus anche l’efficientamento energetico, con particolare attenzione alla sostituzione delle caldaie del centro tennis e di altri edifici pubblici. Circa 235mila euro andranno alla manutenzione straordinaria delle strade. Alle scuole, in particolare al rifacimento dell’asilo Frank, sono destinati 200mila euro, 28mila 520 euro alle aree verdi e all’arredo urbano e 220mila euro alla progettazione di opere pubbliche.

"Sono stati previsti anche 142mila 839 euro per impianti da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi ambientali", spiega l’Amministrazione. I lavori al centro tennis di via Roma scaldano il dibattito. "Abbiamo condiviso l’allocazione di risorse per il rifacimento del tetto del nido Frank, che si colloca nella linea generale di riqualificazione delle scuole intrapresa nel quinquennio precedente - commenta l’ex sindaco Valeria Lesma, oggi consigliere di opposizione -. Non abbiamo invece condiviso altre scelte, tra cui la decisione di investire un’ingente cifra per il rifacimento della centrale termica del centro tennis. Questa decisione, con la concessione triennale dell’impianto, ci fa comprendere che la giunta Pessina non abbia alcuna intenzione di prendere in considerazione il project financing già esistente per riqualificare l’intera area sportiva". L’iter del project era stato interrotto, durante l’amministrazione Lesma, a causa di un vincolo dei Beni Culturali. A febbraio, però, il Tar ha accolto il ricorso presentato e ha annullato il vincolo. "Il progetto potrebbe essere realizzato. L’attuale amministrazione ha preferito imbastire in fretta una gestione temporanea del solo tennis, priva visione per il futuro. Si rinvia un problema invece di risolverlo". La.La.